Mon Laferte ya es mamá, así anunció el nacimiento de su bebé

Ciudad de México.- Representantes de varias bandas de rock se dieron cita este martes en el Foro Sol para presentar en conferencia de prensa los detalles de la edición 2022 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, que regresa luego de un año de silencio por la pandemia.

Esto fue lo que dijeron:

Flavio, de Los Fabulosos Cadillacs

“Vamos a estar tocando del primero al último disco, un repertorio de las canciones que consideramos que el público quiere escuchar. Hemos estado trabajando rolas nuevas, hicimos una ópera rock hace poco, prepandemia, que se llama pero es un disco conceptual”.

Roco, de La Maldita Vecindad

“Espero que este Vive Latino sea una medicina profunda de sanación para todos nosotros y una manera de honrar a los que ya no están en este plano, una de la grandes enseñanzas de este tiempo, de tanta separación y duelo, es valorar a los que aún permanecen con nosotros”.

Lino Nava, de La Lupita

“Hay un poder curativo de la música que nos ayuda a sentirnos mejor. Nada se compara a hacer que la placa de cemento vibre y cada vez que se toca una canción retiembla la tierra“.

Elis Paprika

“Aun hacen falta más mueres en el cartel, pero no solo es una tarea de las rockeras, es de todos”.

Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega

“Venimos a celebrar la vida, a disfrutar de la música una vez más y a rendir tributo a los que se quedaron en el camino, en lo particular traemos nueva música”.

Marcelo Lara, de Los señores

“El Vive latino se ha establecido como el festival de la diversidad musical, no solo es el másm grande en Latinoamérica y ha abierto las puertas a diversos géneros, he estado en ambos lados desde que nació este festival y he constatado que es un hervidero de géneros y hay público para todos. Es uno de los grandes aciertos”.

El Festival Vive Latino se llevará a cabo los días 19 y 20 de marzo en el Foro Sol.

Al final de la conferencia de prensa actuaron en el escenario Bruses, Cecilia Toussaint y La Maldita Vecindad.

