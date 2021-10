Falso que Vicente Fernández tenga muerte cerebral

Ciudad de México.- Luego de la pausa obligada por la pandemia de Covid 19 este 2021, el Festival Vive Latino está de regreso ¡y ya hay fechas! 19 y 20 de marzo de 2022 es la cita.

La edición 21 del Vive Latino fue el último concierto masivo realizado antes del cierre de actividades en marzo de 2020, pero sus fans están ansiosos y ya está el cartel.

Encabezan Love of Lesbian, Limp Bizkit, Los Fabulosos Cadillacs, Residente, Los Auténticos Decadentes y Maldita Vecindad.

La banda invitada de otro género es Banda MS.

Las bandas y solistas que se presentarán en el Vive Latino #VL22, por orden alfabético, serán:

Aczino, All Them Witches, Ambar Lucid, Banda MS, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Blssom, Bruses, C. Tangana, Camilo Séptimo, Cecilia Toussaint, Centavrvs, CNVS.

Conociendo Rusia, Daniel Quien, Devendra Banhart, Dread Mar I, Elis Paprika, Erich, Eruca Sativa, Fangoria, Fernando Delgadillo, Gary Clark Jr,. Gepe, Gran Sur, Grandson.

Gustavo Santaolalla, Javier Blake, Julieta Venegas, Kevin Kaarl, La Banda del Bisonte, La Delio Valdez, La Gusana Ciega, La Isla Centeno.

La Lupita, La Tribu, Lido Pimienta, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Los Blenders, Los Cogelones, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Los Señores Blues Band, Love Of Lesbian.

, Luis Pescetti, Making Movies, Maldita Vecindad, Massacre, Milky Chance, Moenia, Mogwai, Nancys Rubias, Oh’Laville, Okills, Patrick Miller, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Residente.

Santa Fe Klan, Serbia, Siddhartha, Son Rompe Pera, Taburete, Technicolor Fabrics, The Marías, Trueno, Vanessa Zamora, Vetusta Morla y Wos.

“Revive, repiensa y vuelve a disfrutar aquello que te apasiona”

Para la edición 2022 del Vive Latino, el diseño del arte del festival estuvo a cargo de Dr. Alderete:

“Luego de esta larga temporada de pandemia y encierro, la idea de volver a divertirnos, a jugar, parecía no solo deseada sino necesaria. Pero también implicaba tener que repensarnos, volver de alguna manera a jugar en una nueva realidad que requiere de ciertos cuidados”.

Por eso las imágenes hacen una clara referencia al juego, pero también a la idea tacita de tener que volver a pensar la forma de divertirnos.

