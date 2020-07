‘Gracias un millón’ canta Río Roma para ayudar a músicos

View this post on Instagram

@rioromamx #joseluisroma y #raulroma son solidarios y cantan #graciasunmillon para ayudar a músicos mexicanos 👏🏼👏🏼👏🏼 📹 👇🏼👇🏼👇🏼 https://siete24.mx/escenarios/celebridades/gracias-un-millon-canta-rio-roma-para-ayudar-a-musicos/ @seitrack #rioroma