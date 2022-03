Grupo Firme: Tres horas de fiesta en un repleto Foro Sol

Ciudad de México.- Después de ser el artista argentino más escuchado en Spotify en 2018, Paulo Londra salió de la escena musical, ahora está de regreso de la mano de Warner Music, con “Plan A”, el primer sencillo de la que será su nueva producción, ya disponible en plataformas digitales.

La canción “Plan A”, escrita por Paulo Londra, muestra un lado musical del artista nunca antes visto, destacando aún más su versatilidad con una canción del género punk-rock. La letra de la canción teje una historia de desamor, con la cual muchos se podrán identificar; ese momento específico en una relación que marca el final que se aproxima.

“Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo para mí y me gusta mucho el rock y el punk; me imaginé un amor frustrado, cómo volver a las canchas y que no te pongan”.