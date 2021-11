Los Latin Grammy de fiesta por primera vez tras la pandemia

Ciudad de México.- A partir del 4 de diciembre, Michelle Rodríguez será la encargada de dar vida a Sam, una actriz en ascenso que atiende los teléfonos de Le Mexique, el restaurante más hot de la ciudad, en Agotados.

“Estoy lista, estoy emocionada por este reto. Sé que no es una obra sencilla, que ya pasó por muchas voces y que ahora me toque a mí me hace muy feliz, me da nervios, pero me hace muy feliz”.

Así lo aseguró la actriz, en conferencia de prensa.

Sobre su conexión con Sam, Michelle dijo:

“Algo que me gusta mucho de Sam es que es esta persona que tiene muchas ganas y no sabe ni por donde, porque cree que tiene muchas cosas en su contra.

“Descubro eso en Sam y lo reconozco en mí, muchos años fui esa persona, hay muchas cosas en las que lo sigo siendo… creo que Sam tiene todas las ganas, toda la intención y tal vez todas las capacidades para ser quien quiere ser, pero le da tantito miedo y el recorrido de esta historia le ayuda a descubrir que no está tan difícil salirse del huacal, y salirse del huacal te lleva a lugares bien padres”.

¿De qué va Agotados?

Agotados es una comedia con más de 30 personajes. Entre ellos verás a un chef, un asistente muy demandante, un padre muy afectivo, clientes con distintas personalidades y hasta un gato, todos presionando a Sam para obtener una reservación en el restaurante del momento.

Tras dos años de exitosa temporada, Agotados, tendrá funciones los sábados y domingos de diciembre en La Teatrería.

Michelle Rodríguez es la más reciente integrante de la familia de Agotados, obra nominada a Mejor Comedia en los Premios Metro.

Han actuado Alan Estrada, Chumel Torres, Paola Gómez, Alex Fernández y Faisy, en más de 100 representaciones en el Nuevo Teatro Silvia Pinal y el Teatro Aldama.

Michelle Rodríguez es una actriz, comediante, conductora y cantante que ha llevado su talento a exitosos proyectos. En teatro (Los Miserables, Chicago), televisión (40 y 20, Me Caigo de Risa) y cine (Mirreyes vs Godínez, Te llevo conmigo).

npq

