Luis Miguel celebra su cumpleaños 51 y marca tendencia

Ciudad de México.- Invitada al nuevo programa de televisión de Adela Micha, Alejandra Guzmán se sinceró sobre su dolor ante las declaraciones de su hija Frida Sofía.

Hace un par de semanas Frida Sofía reveló que en su infancia sufrió abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán “me manoseaba” y se desató un escándalo mediático.

Como respuesta la Guzmán grabó un videomensaje para Frida en el que la invitó a l reconciliación y defendió a su padre “meto las manos al fuego”.

Alejandra Guzmán comenzó la entrevista aceptando que se trata de un asunto muy triste que hay que dejar claro porque ha llegado “a un nivel muy fuerte”.

La cantante enfatizó que desde hace dos años ha recibido reproches y acusaciones falsas por parte de su hija.

“Ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos que es muy triste porque yo no puedo creerlo, ha dicho cosas de mí que no son ciertas”.

La Guzmán se refirió a la acusación de que estuvo sexualmente involucrada con ex novio de Frida, que negó rotundamente.

“Ahora imagínate, ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad, y yo no he hablado porque es mi hija, yo no la he demandado por ser mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y ahora esté en contra de mi padre que tanto la apoyó”.