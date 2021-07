Megaconcierto en NY solo para vacunados con Santana y The Killers

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Muchos famosos ya se vacunaron, superestrellas de la música y el cine, para poner el ejemplo e invitar a sus millones de seguidores, como Ryan Reynolds, Mariah Carey, Hugh Jackman, Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins.

Y llamaron a sus millones de seguidores a hacerlo para acabar ya con este enemigo que es el coronavirus, que se replica, muta y ahora con la variante en Delta nos tiene nuevamente en jaque.

Famosos se vacunaron en México, Estados Unidos y Europa, y compartieron el momento de la aplicación de la vacuna anticovid en sus redes sociales. Hicimos un breve recuento.

Ryan Reynolds

Fiel a su estilo de humor, el actor de Deadpool bromeó con las teorías conspiratorias.

Mariah Carey

La cantante hizo viral este video porque hasta gritó al momento de recibir la vacuna.

Hugh Jackman

Y hasta Wolverine necesitó su dosis de Pfizer.

Samuel L. Jackson

Acompañado de The Avengers, Nick Fury acudió a vacunarse en Hollywood.

Anthony Hopkins

El ganador del Oscar este año prefirió no viajar a Estados Unidospara estar en la gala porque sigue cuidándose, pero si viajó a Los Ángeles para aplicarse la vacuna anticovid.

Mexicanos e hispanos famosos ya se vacunaron

Emmanuel

El cantante Emmanuel y su esposa Mercedes Acha fueron de los primeros en vacunarse el pasado 8 de marzo en Campo Marte y agradeció a l personal médico y voluntarios su atención, pero también felicitó a los que llegaron a vacunarse #YoMeVacuno invitó.

Nos acabamos de vacunar Mercedes y yo en el #CampoMarte de la #CDMX. Gran organización y excelente atención a todas las personas que llegaban a vacunarse. Gracias y felicidades al personal de salud y a los voluntarios por esta labor. 💉😷 #YoMeVacuno #8Marzo pic.twitter.com/5VmLWP2RAC — Emmanuel (@EmmanuelOficial) March 8, 2021

Pepe Aguilar

El exponente de la música mexicana fue más allá, no solo se vacunó y promovió la vacunación anticovid, sino que advirtió que aquellos que no quieren recibir la vacuna son irresponsables, por eso en su equipo solo trabajaran personas que ya estén vacunadas.

“Que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos, donde sobran las vacunas, se me hace una verdadera irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acabó donde empieza el mío, y mi derecho es que yo si quiero estar vacunado y no quiero que me enfermes”.

“Nadie, nadie puede trabajar conmigo si no está vacunado. Por el amor de Dios ¡vacúnese! Es mi casa, si quieren trabajar conmigo es bajo mis reglas”.

¿Qué opinas?

Alejandro Sanz

El cantante español que acaba de aparecer en la inauguración de los Juegos Olímpicos se vacunó en España antes de grabar su participación e invitó a sus millones de seguidores en redes sociales a hacerlo.

Ignacio López Tarso

El nonagenario actor fue vacunado en su casa con Sinovac: “Por indicacines médicas y como lo permite el plan nacional de vacunación en la ciudad, solicitamos que fuera en mi domicilio. Impecable la atención y organización. Estoy muy contento y agradecido. ¡Sigamos cuidándonos”.

¿Y tú ya te vacunaste?

npq

