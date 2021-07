Bryan Cranston envía mensaje para Bob Odenkirk, actor de ‘Better Call Saul’

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email



Ciudad de México.- Durante la filmación de la serie Better Call Saul, el actor Bob Odenkirk se desmayó y tuvo que ser hospitalizado.

Bob, de 58 años, se encontraba junto con todo el equipo en un set, en Albuquerque, Nuevo México, donde trabajan en el rodaje de la sexta y última temporada, cuando repentinamente colapsó.

El sitio especialiado TMZ publicó en internet que sigue en el hospital y se desconoce su estado de salud. La noticia fue confirmada por las agencias Reuters y AP.

Bob Odenkirk saltó a la fama por su papel del abogado Saul Goodman en Breaking Bad, y siguió en la precuela Better Call Saul, que actualmente filma su sexta temporada, que veremos el próximo año.

Y continuó:

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado”.