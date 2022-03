Olivia Rodrigo y Billie Eilish actuarán en los Premios Grammy

Ciudad de México.- Después de que TelevisaUnivisión confirmó que pese a la prohibición de un juez transmitirán este lunes la serie sobre Vicente Fernández El Último rey: El hijo del pueblo, la familia publicó una carta para explicar porque Chente rechazó la producción de Televisa.

Los Fernández publicaron en las redes sociales oficiales de Don Vicente, una extensa carta de su viuda Refugio Abarca, en la que calificó la bioserie de Televisa como “ilegal” y pidió a las autoridades mexicanas “no dejen que esa empresa haga lo que le de su gana”.

“Como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala”.

Cuquita, como la llamaba cariñosamente su esposo, argumentó que solo está honrado su memoria y defendiendo sus derechos, porque Vicente Fernández no quería la serie de Televisa.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera los derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera'”.