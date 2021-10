Pandora Papers: Luis Miguel escondió así su lujoso yate Sky

Ciudad de México.- Para coronar la racha de escándalos que han rodeado a Alejandra Guzmán este año, la cantante fue señalada en los papeles de Pandora (Pandora papers), una investigación periodística especializada sobre evasión fiscal.

Los papeles de Pandora filtraron que la Guzmán creó una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas con el nombre de su hija, Frida Enterprises Corp, y otra en Florida, Frida Enterprises Inc. Esto ocurrió entre 2014 y 2018 cuando la relación entre madre e hija aun era buena.

La primera empresa administra un departamento de más de un millón de dólares en Cayo Vizcaíno (Key Biscayne), en Miami Dade, y la segunda empresa, controla un penthouse en otro condominio de la misma zona.

Seguramente se trata del departamento que Alejandra Guzmán le regaló a Frida para vivir, y que tanto ha ventilado en los medios de comunicación para demostrar que sí atiende a su hija.

Frida Sofía se encuentra enmedio de un pleito legal y mediático con su familia materna, a raíz de las revelaciones que hizo a un programa de tv para denunciar abuso sexual de su abuelo Enrique Guzmán.

Ya antes había ventilado en redes sociales que la Guzmán no ha sido una buena madre para ella.

Los Guzmán piensan que las reacciones y dichos de Frida se deben a que la cantante le quitó el apoyo económico después de que pelearan por las “mentiras” que Frida ha dicho en los medios.

“Le dí un departamento, espero que lo disfrute, también le di un carro. Desde hace dos años ha dicho cosas de mí que no son ciertas y que no son posibles de comprobar… no la he demandado porque es mi hija. No se porque lo hace, creo que es porque le dejé de dar dinero y eso es increíble”.