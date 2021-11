Paulina Rubio confirmó que sí harán la serie de Timbiriche

Ciudad de México.- Paulina Rubio confirmó en una charla con medios que sí hay negociaciones para realizar la serie del grupo Timbiriche, pero que hasta el momento ha sido difícil llegar a acuerdos o detalles.

“Hablará de la vida de todos nosotros, pero queremos tener el control, hasta de la música, del contenido y de la historia. Hay muchas manos y es muy difícil ponerte de acuerdo”.

Así lo compartió la cantante durante una presentación a medios de su nuevo disco “Yo Soy”.

Paulina Rubio presentó “Yo Soy”. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Paulina Rubio se describe como una mujer fuerte y ganadora, por eso se renueva en su reciente disco, luego de que finalizara su contrato con su anterior compañía.

La Chica Dorada aseguró que es una mujer de retos y que se siente feliz con el cambio, porque ahora canta lo que le gusta.

La cantante no tiene miedo de mostrarse triste o vulnerable, pues después de mucho años y de terapia ha aprendido que estas también son fortalezas, por lo que describió así su nueva visión de la vida.

“Me encantan los cambios y me siento muy bien cantando lo que me gusta. Paulina ya nunca va a ser la de siempre, ahora no tengo miedo de hacer las cosas, y una de esas es mostrarme vulnerable, es un ejercicio que me ha ayudado muchísimo y quiero demostrar mi tristeza, porque a mí me enseñaron de niña que yo solo entretengo y ayudo a la gente a olvidar sus problemas, y que los platos sucios se quedan en casa”.

A sus 50 años, y con 40 en la música. Paulina Rubio experimenta este proceso creativo como un nuevo amanecer.

TE RECOMENDAMOS: Lucía Méndez celebra el bautizo de su nieta

Gira de rivales

La Rubio habló también del poder femenino y de que desea hacer mancuerna o colaboraciones musicales con otras mujeres, incluso podría tener invitadas en su gira, o más bien haría una gira conjunta con otra artista pop.

En redes ya se especula que podría tratarse de su rival Alejandra Guzmán o incluso su ex compañera Thalía.

“Somos rivales de toda la vida, tenemos canciones cruzadas de toda la vida… hasta guantes de box habrá arriba del escenario y va a ser muy atractivo para todos”.

La gira iniciará en abril de 2022 en EU, confirmó Paulina al programa Hoy esta mañana.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube