Will Smith se disculpó públicamente después de las críticas negativas

Ciudad de México.- Después de que las críticas negativas a Will Smith se multiplicaran en redes sociales y en las conversaciones, por usar la violencia en la gala de la Academia, el ganador del Óscar se disculpó públicamente con Chris Rock por haberlo abofeteado.

Así inició en una publicación de Instagram, y enfatizó “la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”.

A continuación se disculpó con Chris Rock, a quien abofeteó frente a millones de espectadores en vivo, y quien pese a la confusión se mantuvo estoico en el entendido de que el “show debía continuar”.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.