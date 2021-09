Yuri padece disautonomía y revela cómo salió adelante

Ciudad de México.- La cantante Yuri se contagió de Covid-19 en el 2020 y a pesar de que aparentemente sanó, sigue luchando con las secuelas y enfrenta complicaciones de salud. Actualmente padece una enfermedad llamada disautonomía, por lo que no es la misma mujer alegre desde hace varios meses.

Yuri confesó en una entrevista en televisión que desde que contrajo la covid-19 hace un año no ha dejado de tener complicaciones de salud y fue diagnosticada con disautonomía después de consultar a dos neurólogos.

La cantante padece una falla en el sistema nervioso central autónomo, encargado de regular funciones vitales y no voluntarias como la respiración, la frecuencia cardíaca o el sistema gastrointestinal. Estos síntomas se conocen como disautonomía.

Los síntomas principales son taquicardia, mareo, debilidad, cansancio, visión borrosa y dificultad para concentrarse.

“La gente no sabe que lo padece y no sabe cómo tratarlo”.

Yuri exhortó a la gente ha cuidar su salud y consultar a un médico ante cualquier síntoma extraño.

La veracruzana ha sufrido desmayos, fuertes dolores de cabeza, así como un desajuste en sus niveles de presión, que para regularlos ha tenido que medicarse.

Compartió que vivió momentos duros por ataques de ansiedad y taquicardias, así como el exceso de caída de cabello.

Debido a todo lo que ha tenido que experimentar, Yuri confesó que en los momentos de desesperación por estas secuelas llegó a pensar en la muerte.

“Si voy a estar viviendo así y mi calidad de vida no es bonita, llegué a pensar, señor llévame, pero después dije, tengo a mi hijo, a mi hija y esposo, no puede ser. Pero si te desesperas y si tú no estas agarrada de Dios, no sé cómo la gente que tiene esto ha podido seguir”.