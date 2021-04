Estos son los nominados a los MTV Movie y TV Awards 2021

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Wandavision, Emily en París, Judas y el mesías negro y Borat, lideran las nominaciones a los MTV Movie & TV Award, en su edición 2021.

Los organizadores revelaron la lista completa de candidatos en una ceremonia que por primera vez se expande para incluir y premiar lo mejor de la televisión, por el crecimiento de esta durante la pandemia el año pasado.

WandaVision (5), Emily In Paris (4), The Boys (4), Bridgerton (3), Borat Siguiente Película Documental (3) y The Mandalorian (3) lideran las nominaciones para los MTV Movie & TV Awards.

Judas y el Mesías negro, Borat la siguiente película, Hermosa venganza, y Soul, figuran en la categoría de cine.

Destaca que Chadwick Boseman recibió una nominación póstuma en la categoría “Mejor actuación en una película” por su rol en Ma Rainey’s Black Bottom.

Este año, la nueva edición de los MTV Movie & TV Awards será una celebración de dos noches en Los Angeles. Detalles adicionales, incluyendo anfitrión del show, presentadores y presentaciones musicales, serán anunciados más adelante.

Lista de los principales nominados

MEJOR PELÍCULA

Borat Siguiente Película Documental

Judas and the Black Messiah

Promising Young Woman

Soul

To All the Boys: Always and Forever



MEJOR SERIE

Bridgerton

Cobra Kai

Emily in Paris

The Boys

WandaVision



MEJOR ACTUACIÓN EN UNA PELÍCULA

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Zendaya – Malcolm & Marie



MEJOR ACTUACIÓN EN UNA SERIE

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

Elizabeth Olsen – WandaVision

Elliot Page – The Umbrella Academy

Emma Corrin – The Crown

Michaela Coel – I May Destroy You



MEJOR HÉROE

Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

Gal Gadot – Wonder Woman 1984

Jack Quaid – The Boys

Pedro Pascal – The Mandalorian

Teyonah Parris – WandaVision

La votaciones están abiertas hasta el 30 de abril aquí.

