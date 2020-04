Estrena Netflix tráiler de ‘Misión de Rescate’ con Chris Hemsworth

HBO también quiere contribuir para que la gente se quede en casa y para incentivar al público liberó 500 horas de series, películas y documentales durante todo abril.

Ya muchos canales y plataformas digitales han aportado para ofrecer contenidos atractivos que hagan que la gente se quede en sus casas, parece que la última compañía en hacerlo es HBO.

Con la campaña #StayHomeBoxOffice HBO anunció que pone a disposición de los encerrados un catálogo con nueve series, 20 películas y 10 documentales, todas con acceso gratuito.

¿Qué contenido puedes ver?

Series como Veep, Six Feet Under, The Sopranos, True Blood, entre otras.

Estrenos de películas como Detective Pikachu o The Lego Movie 2,

Lo malo es que varias de las series más atractivas como The Game of Thrones, Euphoria o Chernobyl, no están incluidas en el catálogo.

Los usarios podrán acceder sin necesidad de tener una cuenta a las aplicaciones móviles de HBO Go y HBO NOW, o desde su sitio web.

Esto te va a encantar. Descubre lo que te espera en #HBOGOLA en Abril. pic.twitter.com/aaTAMXFiMz — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) April 1, 2020

Además informaron que los paquetes de canales se abrirán en la mayor parte del país durante este mes sin necesidad de pagar una suscripción.