Así fue la premier de ‘Minions 2: Nace un villano’

Ciudad de México.- Los fans del superhéroe arácnido en Marvel están eufóricos por el anuncio de la llegada de todas las películas de Spider-Man a Disney+ próximamente.

En este momento las películas de las tres trilogías de Spider-Man con los actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, están distribuidas en diversas plataformas de streaming y hay que ir de una a otra para verlas en orden cronológico.



Están en HBO, Netflix y Amazon Prime Video

Todas las películas de Spider-Man podrán verse a partir del 8 de julio en Disney Plus, debido a que en los próximos días finalizan los contratos con estas plataformas.

Y es que después del éxito global de No Way Home con los tres actores que han dado vida a Spider, que la convirtió en una de las más taquilleras de los últimos tiempos, le reproducción de las anteriores trilogías subió.

Así lo anunció Disney en un mensaje a sus suscriptores en Latinoamérica, que ya podrán ver la filmografía completa del arácnido desde 2002 con Tobey Maguire.

Estas son las películas de Spider-Man que estarán disponibles desde el 8 de julio

Spider-Man

Spider-Man 2

The Amazing Spider-Man

The Amazing Spider-Man 2

Homecoming

Como habrás notado faltan algunas: La tercera de Tom Holland, Far From Home y No Way Home, que actualmente están en Netflix y HBO Max respectivamente.

