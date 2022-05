Christian Bale el villano en nuevo tráiler de Thor: Amor y Trueno

El compositor griego Vangelis, famoso por las bandas sonoras de filmes legendarios como Blade Runner (1982) y Carros de fuego, (1981), falleció en un hospital parisino a los 79 años de edad, informaron hoy medios locales. No precisaron las causas de la muerte.

Considerado uno de los padres de la música de base electrónica, Vangelis, al parecer falleció el pasado martes, pero se supo hasta este jueves. Su nombre completo era Evángelos Odysséas Papathanassíou.

Vangelis también compuso el himno del mundial de fútbol de 2002 y la banda sonora de la película 1492: la Conquista del Paraíso (1992).

Su vida privada era tan misteriosa como el origen de sus composiciones. El autor se ganó su lugar en historia como un visionario de la música contemporánea.

Percusor en la atrevida mezcla de sintetizadores e instrumentos clásicos, Vangelis aportó a sus obras un aura misteriosa e inquietante, como en Blade Runner.

Con Carros de fuego ganó el Óscar a mejor banda sonora en 1981.

Entre sus obras se encuentran: Elektra, Alejandro Magno, Blade runner, Medea, Las troyanas, The Tempst, Frankestein: Modern Prometheus y The Beauty and the Beast.

Se conocía muy poco de su vida privada pues no daba entrevistas y no aparecía en eventos públicos.

