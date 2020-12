En 2021 Warner estrena todas sus pelis en cines y HBO Max

Warner Bros. anunció que todas sus películas que estrenarán en 2021 se podrán ver al mismo tiempo en los cines y en su plataforma de streaming HBO Max.

Entre las películas del estudio que en principio tienen su fecha de lanzamiento el próximo año figuran la súper producciones de Hollywood: “Dune”, la cuarta cinta de “Matrix”, “Godzilla vs. Kong”, o “The Suicide Squad”.

Dune

Otras películas de Warner Bros. que planean estrenar en 2021 son:

“The Little Things”, “Judas and the Black Messiah”, “Tom & Jerry”, “Mortal Kombat,” “Those Who Wish Me Dead”, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, “Space Jam: A New Legacy,” “Reminiscence”, “Malignant”.

Estas películas llegarán a HBO Max al mismo tiempo que a los cines, toda una revolución en la distribución, pero solo permanecerán disponibles en la plataforma durante un mes.

Lo mejor, no habrá costo adicional para los suscriptores de HBO Max

Las lecciones de la pandemia

Esta estrategia de los estudios Warner para 2021, provocada por la gran incertidumbre en Hollywood debido a la pandemia, sigue los pasos del lanzamiento de “Wonder Woman 1984”, que tras acumular varios retrasos se estrenará el día de Navidad en los cines de EU y en HBO Max a la vez.

Warner Bros. fue este 2020 el único estudio de Hollywood que respondió a la pandemia, ya que, mientras sus rivales retrasaban todos sus grandes estrenos, esta compañía se arriesgó a estrenar “Tenet” en la gran pantalla después de meses con los cines cerrados por el coronavirus.

npq

