José Fors debuta como actor en la comedia ‘Ni tuyo ni mía’

Ciudad de México.- Provenientes de facetas muy distintas del arte, José Fors y Alejandra Barros protagonizan la comedia mexicana Ni tuyo ni mía, que ya está en cines.

José Fors es un músico de rock, vocalista de La Cuca, cuya imagen lo hace difícil de imaginar en una comedia romántica; pero tuvo un afortunado debut gracias a su coestelar Alejandra Barros.

Ambos desarrollaron una buena amistad que les permitió empatizar a sus personajes.

Y sí, también en la cinta Ni tuyo ni mía interpretan a dos personajes completamente diferentes que terminan por ser entrañables amigos.

Las amistades verdaderas siempre surgen en los momentos menos esperados. Y muchas veces, estas amistades se dan con personas que nunca pensamos que tuviéramos algo en común; por ello, son las amistades más valiosas.

Alejandra Barros y José Fors recordaron en una conferencia de prensa reciente, como se conocieron en el set para una escena de baile, él había ensayado tres meses y no le salió.

Lo que dijeron los protagonistas

José Fors:

“El primer día me sentía como un imbecil total, juszgado por todos, pero Ale me hizo sentir cómodo y le agradezfco todos los tips que me dio para mi personaje”.

Alejandra Barros:

“José es un personaje que impone mucho en el escenario, bien diferente a cómo es el fuera de este”.

¿De qué va Ni tuyo ni mía?

Roberto y Amanda son una pareja adinerada de una vida aparentemente perfecta, pero su rutina monótona cambia por completo cuando Roberto (Tony Dalton) conoce a Lía (Prakriti Maduro), una bella bailarina de flamenco que lo enamora con su vitalidad y estilo bohemio.

Al descubrir esto, Amanda (Alejandra Barros) toma la decisión de formar una alianza con la persona menos pensada: Diego (José Fors), un músico callejero que toca frente a su oficina y que, casualmente, es pareja de Lía.

Juntos, Diego y Amanda buscarán la forma de atraer a sus respectivas parejas de vuelta a ellos, sin sospechar que en el camino formarán un lazo entrañable de amistad que los ayudará a conocerse mejor y ver la vida de una forma completamente diferente.

Escrita y dirigida por Sandra Solares Ni tuyo ni mía ya se puede ver en Cinépolis desde este jueves 19 de agosto.

npq

