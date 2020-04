La nueva película de Scooby estrenará en internet

Ciudad de México.- La secuela de Venom sufrió un retraso en su fecha de estreno, estaba planeado que llegara a las salas el 2 de octubre de este año, pero después de varias discusiones los estudios ya dieron nueva fecha.

Será el 25 de junio de 2021 que llegue a los cines, un año después de que la pandemia de coronavirus puso en jaque a todo el mundo.

“Venom: Let There Be Carnage” es el título que lleva esta segunda parte de Venom, dio a conocer el estudio Sony, junto con la nueva fecha de estreno.

Tom Hardy vuelve a interpretar al simbiionte en esta nueva entrega dirigida por el actor Andy Serkis. Regresan también Michelle Williams y Woody Harrelson.

¿Te acuerdas?

Inspirada en el célebre malvado de las historias de Spider-Man, “Venom” contaba cómo un organismo proveniente del espacio otorgaba poderes extraordinarios al periodista Eddie Brock (Tom Hardy), quien atravesaba por un momento delicado en su vida tras la ruptura con su prometida.