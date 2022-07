‘Minions 2: Nace un villano’ la divertidísima secuela

Las latinas Ariana DeBose y Anya Taylor-Joy fueron invitadas a formar parte de la Academia de Hollywood, que entrega anualmente los Óscar, las actrices fueron integradas junto a 397 personas procedentes de 53 países.

Anya Taylor-Joy

Entre la lista de personalidades que han recibido la invitación para pertenecer a las filas de la cuestionada institución, el 44 % son mujeres, el 37 % se identifican con grupos minoritarios y el 50 % son profesionales de fuera de Estados Unidos.

Así lo destacó la institución en un comunicado, en momentos en los qe trata de recuperar credibilidad luego del escándalo protagonizado por Will Smith en la pasada entrega.

Otros invitados a formar parte de la Academia de Cine

Los actores invitados este año incluyen a Anya Taylor-Joy, Jessie Buckley, Gaby Hoffman, Robin de Jesús de “tick, tick… BOOM!”, Olga Merediz (“En el barrio”), los protagonistas de “Belfast” Jamie Dornan y Caitríona Balfe, así como Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, ambos de (“El poder del perro”).

También hay una importante presencia internacional, con invitaciones para el iraní Amir Jadidi de (“Un héroe”), la noruega Renate Reinsve de “The Worst Person in the World” (“La peor persona del mundo”), el francés Vincent London de “Titane”, la nigeriana Funke Akindele de “Jenifa” y el japonés Hidetoshi Nishijima de “Drive My Car”.

Entre los directores invitados a la Academia están Andrew Ahn (“Orgullo y seducción”), el español Mariano Barroso de “Todas las mujeres”, Reinaldo Marcus Green (“Rey Richard: Una familia ganadora”). Además de Mary Lambert de “Pet Sematary II” (“Cementerio de mascotas II”), Amy Seimetz de “She Dies Tomorrow” e Isabel Sandoval de “Lingua Franca”.

