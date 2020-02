Omar Chaparro será el anfitrión de los Premios Platino

Ciudad de México.- Los Premios Platino son un ejemplo de nuestro Cine Iberoamericano para Hollywood y para el mundo porque une nuestras diferencias, consideró el actor Omar Chaparro, vocero de los galardones en su séptima edición.

El también cantante será el presentador de los Premios Platino en la gala que se celebrará en Xcaret, en la Riviera Maya.

Omar Chaparro fue el anfitrión esta semana de la presentación a medios e invitados especiales de la próxima edición de los Premios Platino.

“Yo me siento súper halagado, feliz; parece que no pero ya llevó 25 años dedicandome al espectáculo. La gente me conoce como comediante, pero yo empecé mi carrera como conductor de la radio y la televisión, así que esto es como volver a mis bases.

Esta es una gran oportunidad para que hagamos alianzas en todo la región, y que padre escuchar películas con un chileno, un mexicano, distintos acentos, al final todos hablamos el mismo idioma”.

Entre las películas pres seleccionadas a la séptima edición de los Premios Platino Xcaret de Cine Iberoamericano, se encuentra la cinta mexicana “Las niña bien”, de Alejandra Márquez y la española Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas.

La gala de entrega de estos premios de la industria audiovisual de los 23 países iberoamericanos se llevará a cabo el 3 de mayo y por tercera vez en el Teatro Gran Tlachco del hotel Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

Más de mil producciones se presentaron a la convocatoria de este año, para finalmente presentar el pasado 12 de febrero la lista con los 20 preseleccionados por cada categoría de un total de 216 filmes que pasaron el primer filtro.