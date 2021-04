Steven Spielberg estrena tráiler de ‘Amor sin barreras’

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Los Ángeles.- Tres décadas después de recibir un Oscar por su escalofriante interpretación del asesino en serie Hannibal Lecter, Anthony Hopkins obtuvo su segundo Premio de la Academia al mejor actor por el papel de un hombre mayor que lucha con la demencia.

Pero, a pesar de su excelente interpretación, Hopkins obtuvo una victoria sorpresiva, tanto así, que el mismo no acudió a la gala.

El fallecido Chadwick Boseman era el favorito para recibir el premio, que en una rareza fue el último que se entregó en la gala, en lugar de mejor película.

También fue un final dramático para la ceremonia: Hopkins no estuvo presente para recibir su estatuilla. Cuando Joaquin Phoenix leyó su nombre fue el último momento dramático de una ceremonia atípica.

Hopkins, de 83 años, pasó a ser el actor o actriz de mayor edad en ganar un Oscar, superando la victoria de Christopher Plummer a los 82 años por la película de 2010 “Beginners” (“Beginners, así se siente el amor”).

Anthony Hopkins ha recibido cuatro nominaciones al Premio de la Academia, incluyendo la del año pasado por su papel de Benedicto en “The Two Popes” (“Los dos papas”); como el presidente epónimo en “Nixon”; como John Quincy Adams en el drama sobre la esclavitud “Amistad”, y como el leal en “The Remains of the Day” (“Lo que queda del día”).

En la reseña de “El padre” (The Father) del periodista de AP Jake Coyle, éste dijo que era fascinante “ver a Hopkins interpretar todos estos cambios de humor siempre fluctuantes… Para un actor tan intenso, tan rigurosamente nada sentimental, este es su Lear”.

Además de Boseman, los otros nominados eran Riz Ahmed, Gary Oldman y Steven Yeun.

¿De qué trata El padre?

es un drama familiar maravillosamente elaborado que reúne a dos excelentes actores, Anthony Hopkins y Olivia Colman, en un relato desgarrador sobre lo que ocurre cuando una relación que ha marcado cada momento de nuestra vida durante décadas, cambia repentina e irrevocablemente.

En El Padre experimentamos el mundo a través del prisma de la confusión del personaje de Anthony Hopkins, cuya demencia pone en marcha un declive gradual que afecta a todos los aspectos de su realidad y la de su hija, Anne.

