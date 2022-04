Con mensaje de esperanza se despide ‘Ghost’: María Filippini

Ciudad de México.- Después de una difícil pero exitosa temporada, el musical “Ghost, la sombra del amor” baja el telón el próximo 25 de abril con una función especial en lunes. Para la historia quedará como el primer montaje que se atrevió a estrenar en pandemia.

El 16 de diciembre de 2020 estrenó Ghost con tan solo un aforo del 30 por ciento y a la semana siguiente la Ciudad de México ordenó el cierre de cines y teatros nuevamente; valientes y trabajadores, como son los miembros de la comunidad teatral, regresaron en 2021 y por casi medio año sortearon las complicadas olas del coronavirus.

Ahora sí no volverán y finalizan temporada el 25 de abril con una invitación al público que quiere pero no se ha animado a ir al Teatro San Rafael, para que no se pierda este musical que sorprende por sus efectos visuales y trucos de ilusionismo.

Con poco más de 100 representaciones, Ghost ofrece la experiencia de un musical diferente, con efectos especiales espectaculares, nos dijo en entrevista la actriz María Filippini.

“Estrenar en pandemia fue un regalo de parte de los productores, que se arriesgaron, para los actores y todos los que trabajamos en Ghost, un esfuerzo para tratar de seguir dando trabajo y esperanza: Fue una labor titánica de todos para sostener al teatro en México en momentos de incertidumbre”.

En esta época aún difícil, Ghost, la sombra del amor, nos deja una sensación de paz y un mensaje de amor y esperanza, agregó María Filippni, cantante y bailarina antes en Chicago, Los Miserables, Mamamía, entre otras.

“El mensaje que tiene es esperanzador, conectas con la gente que se te ha ido, el último texto dice ‘te vas con todo el amor que hiciste en este plano’”.

TE RECOMENDAMOS: Ghost presentó a Sofía Tovar y Carlos Fonseca

María Filippini actúa el rol de la espiritista Oda Mae Brown la noche de este jueves, y como parte del ensamble en las siguientes cuatro y últimas funciones.

“Oda Mae Brown es un personaje que cualquier actriz quisiera porque tienes que cantar bien, bailar bien y actuar bien, y tener vis cómica, es un reto, es llenarme el corazón con un personaje que sí tiene magia, que encuentra su vocación y su vida cambia… que te esté hablando el fantasma todo el tiempo es loquísimo y es difícil. Es una interpretación de mucha calidad”.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube