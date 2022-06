K-Pop en el próximo Festival Internacional Cervantino

Ciudad de México.- Como homenaje póstumo al dibujante y caricaturista Antonio Helguera, fallecido en 2021, se inaugurará el Gabinete de maravillas que lleva su nombre este miércoles 29 de junio en el Museo de la Ciudad de México.

El Gabinete de maravillas abrirá con la exposición “Retrato e ilustración, obra gráfica de Antonio Helguera”, que presentará parte de la producción más destacada del creador fallecido el año pasado como consecuencia de un infarto.

¿Quién fue Antonio Helguera?

Nació en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1965, “no sólo fue uno de los caricaturistas mexicanos más importantes de fines del siglo XX y principios del XXI, también fue uno de nuestros más notables retratistas”, ha señalado Rafael Barajas ‘El Fisgón’.

Antonio Helguera, apunta Rafael Barajas, retrataba políticos, escritores, artistas, enemigos y amigos “con la misma precisión con la que dibujaba máquinas, ferrocarriles o aeroplanos, al mismo tiempo fue un dibujante realista y un agudo juez de personas. Tenía la capacidad de resumir en unos cuantos trazos las peculiaridades fisionómicas y la personalidad del retratado”.

Helguera inició su carrera en 1983 en El Día y dos años más tarde se incorporó a La Jornada, donde su trabajo tuvo mayor impacto y trascendencia. También fue colaborador de las revistas Siempre! y Proceso, codirector de las publicaciones especializadas El Chahuistle y El Chamuco, y coautor de libros como El sexenio me da risa (1994) y El sexenio ya no me da risa (1994), junto con “El Fisgón”; en 1996 y 2002 recibió el Premio Nacional de Periodismo.

La caricatura política, coloquialmente conocida como ‘cartonismo’, tiene una importante tradición en México. Desde fines del Virreinato y sobre todo en el siglo XIX, con el crecimiento de periódicos y revistas, su práctica fue constante y con un alto nivel de calidad. Ya con la Revolución Mexicana empezó a tener referentes obligados, algunos ya clásicos, como el caso de José Guadalupe Posada.

La condición de la caricatura (género que extrema los rasgos en busca de una identificación inmediata de personajes y situaciones) permitió establecer una relación intensa con un público más allá del que sabía leer en aquellos años.

El Gabinete de maravillas de Antonio Helguera, en el Museo de la Cidad de México, dará cabida a muestras relacionadas con las artes gráficas. Será inaugrado por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.



npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube