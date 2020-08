Erika Buenfil explota en contra de “Pepillo” Origel

Ciudad de México.- Érika Buenfil explotó en contra del conductor Juan José Origel, después de que este criticó a su hijo.

Buenfil indicó que ella acepta todo tipo de juicio, sin embargo, no tolerará que hablen mal de su hijo Nicolás.

Además, también arremetió en contra de Martha Figueroa quien también mencionó, en uno de sus comentarios, a Nicolás.

“Nicolás, se llama Nicolás Buenfil y punto, no es gente del medio, no es para que esta señora hable de él despectivamente”.

“Tú puedes decirme qué ridícula, o qué bien del TikTok, pero mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto”, dijo en entrevista con Fernanda Familiar.

Buenfil se mostró molesta de que “Pepillo” y Martha se refirieran a su hijo como “el Zedillito”, haciendo referencia al padre biológico de Nicolás: Ernesto Zedillo Jr.

“Eso fue lo que a mi me dolió porque a mi me ha costado un chin.. sacar adelante esta criatura y que no me la toquen”.

“Ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar, punto, no tengo nada que perdonar”, expresó.

Se defiende Pepillo de Érika Buenfil

Sin embargo, “Pepillo” Origel se defendió de Erika Buenfil al asegurar que en ningún momento criticó a su hijo.

“Erika, si me demuestras y compruebas que hablé una palabra, una, de tu hijo, bien o mal, en alguna ocasión o en algún programa, acepto todas las ofensas”

“Tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros”, expresó el comunicador, por medio de un video en sus redes sociales.

Pido paz y amor. Bendiciones. 🙏. Que todo ésto termine. Ya por mi ya paso todo. Por favor. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 https://t.co/GilaUn7o1M — Erika Buenfil. (@ebuenfil) August 8, 2020

Para tranquilizar el tema, Buenfiel pidió que todo se acaba de una vez por todas

“Pido paz y amor. Bendiciones. Manos palma contra palma. Que todo esto termine. Ya por mi ya paso todo. Por favor”, sentenció la actriz.

Cada quien su vida y sus carreras. En tiempos tan delicados. Besos con cariño a todos. 🙏 — Erika Buenfil. (@ebuenfil) August 8, 2020

