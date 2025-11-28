FIL Niños 2025 crea “El lenguaje del asombro” para formar lectores

Ciudad de México.- La fe, en ocasiones, comienza con una pregunta simple. Para Antonio Villalobos, ingeniero en sistemas y autor novel, todo inició con una pequeña estampa de la Virgen de Lourdes que le regalaron en 2011. Su mente analítica se fijó inmediatamente en la figura arrodillada: “¿Quién es esta niña?”.

Esa chispa de curiosidad desató una investigación profunda que lo llevó a leer más de quince libros, muchos de ellos en inglés y francés, debido a la escasa bibliografía en español. El resultado de este viaje es “Santa Bernadette Soubirous, La incorruptible”, un libro que, de acuerdo con el autor, “busca narrar la biografía como una conversación y no una libro pesado lleno de datos, fechas y personajes”.

“Siendo ingeniero en sistemas, es una pregunta que normalmente me hacen, porque este libro no tiene nada que ver con informática,” comenta Villalobos. Sin embargo, su background de ingeniero lo ayudó a mantener la estructura, la documentación rigurosa y, sobre todo, a narrar la vida de la santa de forma que “te va enganchando en su vida”.

Siguiendo las huellas de Bernadette o Bernardita

La documentación de Villalobos no se limitó a la bibliografía ya existente. Junto a su esposa, Claudia, emprendió un viaje que fue crucial para la narración: visitar Lourdes y Nevers.

En Lourdes, el autor se sorprendió por la afluencia de fieles y no fieles, cerca de ocho o nueve millones de personas cada año. “Lo que más me llamaba la atención al llegar a Lourdes es ver a todos los fieles… de todas las nacionalidades,” explica. Tuvo la oportunidad de recorrer las calles donde Bernadette transitaba, pintadas con huellas que marcan su camino a la iglesia, a la escuela y a la gruta.

Posteriormente, visitaron Nevers, la ciudad donde vivió su vida religiosa en el monasterio desde los 21 años hasta su muerte a los 35. Es allí, como indica el título de su libro, donde reposa su cuerpo incorrupto en una urna de cristal, de ahí la descripción que da título al libro.

La aportación del autor: Humildad y honestidad

El libro, aunque relata las 18 apariciones de la Virgen, se centra en desentrañar la esencia de la vidente. Antonio Villalobos enfatiza los valores que hicieron de Bernadette una figura tan poderosa: la humildad, la obediencia y, sobre todo, la honestidad total.

“A pesar de ser iletrada, de hablar solo el dialecto patois y de vivir en la pobreza, la niña se aferró a la verdad. Nunca dijo que la señora que veía era la Virgen, sino una ‘señora joven’, y se veía a sí misma simplemente como una mensajera”.

El punto de inflexión en la historia ocurrió en la décimo sexta aparición. Cuando el padre Peyramale le exigió que le dijera el nombre de la aparición, Bernadette regresó con el mensaje: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.

“Este dogma, recién promulgado por el Papa Pío IX y desconocido en ese pequeño pueblo de los Altos Pirineos, desarmó al párroco y confirmó la autenticidad de sus visiones”.

Esta aparición mariana, según el autor, “transformó el panorama de Francia en un momento de fuerte anticlericalismo, volviendo la mirada hacia los valores cristianos y haciendo de Francia un bastión católico”.

Milagros

Villalobos narra en su libro algunos de los milagros atribuidos al manantial que brotó del lodo por orden de la Virgen, incluyendo el caso de un minero que recuperó la vista tras una lesión ocular grave. El autor señala que hay cerca de 70 milagros confirmados por la asociación de médicos de Lourdes, quienes siguen un protocolo de documentación muy riguroso.

A pesar de haber sido publicado en 2020, el libro ya se agotó en su primera edición y la segunda está lista para distribución. Un éxito que demuestra el interés por la vida de esta santa, incluso entre el público no creyente.

Dónde adquirir el libro

Título: Santa Bernadette Soubirous, La incorruptible

Autor: Antonio Villalobos Rodríguez

Editorial: Edilienzo (Monterrey)

El libro se encuentra disponible en las librerías de La Buena Prensa (Jesuitas), y pronto se liberará en plataformas digitales como Mercado Libre y Amazon (versión digital) a partir de esta semana.

