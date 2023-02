La abogada de “El Chapo” debuta como cantante

Ciudad de México.- La influencer YosStop charló sobre su reciente maternidad y cómo esta le ha cambiado la vida, en una entrevista con la influencer Luz Carreiro en su canal de YouTube Bee Traveler.

Yoseline Hoffmann, de 32 años, confesó que no era algo planeado, simplemente pasó, pero entonces entró en un estado espiritual y se dio cuenta que estaba en el momento perfecto para ser madre.

Después de algunos meses de dar a luz, platicó que muchas cosas han cambiado en su entorno y sus costumbres, como el sueño, la lactancia, la relación con la pareja porque ahora el bebé es la prioridad.

También respondipo si sufrió depresión posparto.

“No me he sentido triste, me siento de repente desconectada, rara en mis horarios. Es un bombardeo de cosas que abruman, considero que lo he llevado bien, pero si cuesta”.