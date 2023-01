Las pelis que Netflix nos trae este 2023

Ciudad de México.– El actor Rob Schneider aprovechó este fin de semana en que Los Tigres de Nuevo León tenían partido, para hacer una viaje express a México y visitar Monterrey y la capital del país para asistir a la premier de su nueva película ¡Qué viaje con papá!

El sábado se realizó la premier en Cinépolis Mitikah a la que asistió Rob Schneider con su esposa Maya Schneider, quien escribió la historia que protagonizan su esposo y su hija Miranda.

FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Ahí Rob explicó con su peculiar sentido del humor que la película es familiar:

“Esta película es para toda la familia y no como Gigoló por accidente… van a ver que es un apapacho al corazon”.

A la premier asistió también la actriz mexicana Mónica Huarte, co-protagonista de la comedia ¡Que viaje con papá! quien interpreta a Fernanda Arechavaleta, una influencer mexicana que se cruzan en las vacaciones de Larry (Rob Scheneider).

x

En la película, que estrena el también participa Jackie Sandler, la esposa de Adam Sandler.

¿De qué va ¡Qué viaje con Papá! con Rob Schneider?

Meara sueña con unas vacaciones llenas de diversión y aventura como las historias que le cuenta su papá, Larry (Rob Schneider) decidirá emprender un viaje con Meara llevando solo un bote lleno de monedas y el sueño de crear un aventura especial para su hija.

Desafortunadamente la situación económica familiar no es muy buena. Su papá no tiene un trabajo estable y su único ingreso proviene de las propinas.

Ante la petición de su esposa de no ilusionar a su hija con unas vacaciones que no pueden pagar y rogándole por no romperle el corazón, Larry decidirá emprender un viaje con Meara llevando solo algunas monedas y muchos sueños.

En ¡Qué viaje con Papá! , dirigida, producida y protagonizada por Rob Schneider, estrena el 2 de febrero en cines.

npq

