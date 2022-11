Muere Héctor Bonilla uno de los mejores actores de México

Ciudad de México.- La familia del actor Héctor Bonilla, fallecido este viernes a los 83 años, compartió como se apagó la luz del padre y esposo y las causas de su fallecimiento en un sentido comunicado en el que también revelaron como quería despedirse el actor.

“Después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla.

Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”.

Así compartieron con el públio como fueron las últimas horas del reconocido actor, el mejor de su generación.

Su familia lo despidió con hermosas palabras

“Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su perdida. Sepan que a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente… como él quería”.

TE RECOMENDAMOS: ¿DE QUÉ MURIÓ HÉCTOR BONILLA?

Y agregaron que Don Héctor Bonilla dejó escrito su epitafio:

"Se acabó la función, No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada".

Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces tenía bien claro qué quería decir este día.



Acá se los comparto: https://t.co/ThEqV3liKi — Fernando Bonilla (@fdobonilla) November 25, 2022

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube