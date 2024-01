Viuda de Adan Canto lo despide con pasaje de la Biblia

Ciudad de México.- Después de de despedir a su esposo Adan Canto, quien falleció esta semana, a los 42 años de edad, como consecuencia de un cáncer de apéndice fulminante, Stephanie Ann Canto le dedicó un emotivo mensaje.

La viuda usó sus redes sociales para publicar una esperanzadora despedida al padre de sus dos hijos pequeños, de 3 y un año de edad; en la que citó un pasaje de la Biblia.

“No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:19-21.

Por siempre mi tesoro Adan, te veré pronto”. stephanie canto

Adan y Stephanie Canto procrearon a Roman Alder y Eve Josephine, de tan solo 1 añito, y quien fue protagonista de su última publicación de Facebook, el Día del Padre.

¿Quién fue Adan Canto?

El actor mexicano, nacido en Coahuila, que conquistó Hollywood, falleció este 9 de enero después de perder una batalla contra el cáncer.

Nacido en Ciudad Acuña, Coahuila, el 5 de diciembre de 1981, Adan Canto vivió parte de su infancia en Texas, Estados Unidos, antes de mudarse a la Ciudad de México durante su adolescencia, para perseguir una carrera en la música. Comenzó como cantante y compositor, y participó en diferentes programas de televisión y películas mexicanas.

Canto logró fama internacional en 2013 cuando se unió al elenco de la serie dramática The Following de Fox, interpretando a Paul Torres. Su carrera en Hollywood incluyó roles en importantes producciones como X-Men: Days of Future Past, donde interpretó a Sunspot, y la serie de Netflix Narcos, donde realizó el papel de Rodrigo Lara Bonilla.

También tuvo un papel destacado en la serie The Cleaning Lady de la cadena Fox, aunque no pudo unirse a las grabaciones de la tercera temporada debido al agravamiento de su enfermedad​​​​​​.

Su muerte conmovió a sus seguidores y compañeros de set, quienes lo despidieron en redes sociales.

