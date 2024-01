Emmy Awards ¿dónde ver la llegada de las celebridades?

Ciudad de México.- La edición 75 de los Premios Emmy, uno de los eventos más destacados de la temporada de premiaciones de Hollywood, se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, el próximo 15 de enero a partir de las 5:00 PM.

Como es tradicional E! Entertainment realizará una transmisión de dos horas en vivo donde podremos ver la llegada de todas las celebridades a la alfombra roja de esta ceremonia y descubrir los outfits elegidos.

Entre las personalidades que asistirán a este evento se encuentran Natasha Lyonne (Poker Face), Jessica Chastain (George & Tammy), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us).

Además Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown), Jenna Ortega (Wednesday), Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jeremy Strong (Succession), Anna Torv (The Newsreader), entre otros.

La ceremonia será presentada por Anthony Anderson y se transmitirá en vivo en Fox y estará disponible al día siguiente en Hulu.

TE RECOMENDAMOS: Ellos son los nominados al Emmy

HBO reina de los Emmy

La serie de drama “Succession” lidera los premios Emmy con 27 nominaciones, seguida de “The Last of Us” y “The White Lotus”, que alcanzaron 24 y 23 menciones, respectivamente, anunció hoy la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Las tres series forman parte de la plataforma de streaming HBO.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube