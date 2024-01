Paul Stanley dio detalles de su boda secreta

Ciudad de México.- El cantautor y actor Mane de la Parra fue hospitalizado durante unas horas por un problema gastrointestinal, compartió a través de sus historias de Instagram.

El cantante compartió fotografías desde una camilla y envío un mensaje a sus seguidores en el que informó que se encontraba en un hospital, pero aclaró que no es nada grave.

Así lo escribió Mane quien también compartió una imagen en la que aparece con su papá a quien nombró como el ‘mejor enfermero’.

YA VISTE: Paul Stanley da detalles de su boda secreta

Horas después de estas historias, el cantante volvió a comunicarse por redes sociales y dijo que ya se encontraba en casa tras pasar unas horas en el hospital:

“Gracias por sus mensajes, ya estamos en casa, de vuelta, fue una cosa gástrica. Pasamos unas horas en el hospital, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que tenían que estar y ahorita estaremos bien. Nada mas tengo que cuidar la panza, fueron muchos días de comer mucha porquería. Gracias por sus mensajes y bueno, me dijeron que a descansar y cuidar la pancita”.

MANE DE LA PARRA