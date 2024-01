Primer vistazo a la serie “El problema de los 3 cuerpos” supera expectativas

Los Ángeles.- El elenco y los realizadores de la nueva serie de Marvel Studios, Echo, se reunieron con los invitados y fans en la alfombra roja del estreno, en el Regency Village Theater en Westwood, para un evento especial de lanzamiento.

Los cinco episodios de la nueva serie Echo estrenan hoy en Disney+ y Star+.



Al evento de lanzamiento asistieron Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Cody Lightning, Vincent D’Onofrio, Darnell Besaw, Wren Gotts, Morningstar Angeline, Dannie McCallum y Katarina Ziervogel, y los realizadores Sydney Freeland (directora y productora ejecutiva), Catriona McKenzie (directora), Dave Porter (compositor), Ambre Wrigley (diseñadora de vestuario), y Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Stephen Broussard y Richie Palmer (productores ejecutivos).

¿De qué va Echo y quién es la protagonista?

La nueva serie que se centra en Maya López mientras es perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk. Cuando el viaje la lleva a su hogar, debe enfrentarse a su propia familia y legado.

Echo está protagonizada por Alaqua Cox (Hawkeye) como Maya López. Marvel está apostando su futuro al personaje interpretado por Alaqua, actriz de raíces nativas americanas y también latinas. Su padre es William “Crazy Horse” Lincoln, quien tiene raíces en la tribu nativa americana Cheyenne, y su madre es latina, de acuerdo con el estudio.

Dato curioso: Llaman a Echo “la Breaking Bad” de Marvel

Como ya sabemos la trama se centra en el ascenso de Maya como una delincuente desalmada. Algunos de los especialistas en entretenimiento que disfrutaron de las primeras proyecciones la compararon con el tono cinematográfico de la legendaria Breaking Bad, y también señalan que las alucinantes secuencias y coreografías de acción les recuerda a la saga de John Wick.

Actúan también Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Los asesinos de la luna, Stumptown), Devery Jacobs (FX Reservation Dogs, Dioses Americanos), Zahn McClarnon (Dark Winds, FX Reservation Dogs) y Cody Lightning (¡Eh, Viktor!, Four Sheets to the Wind), con Graham Greene (1883, Goliath), y Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Daredevil, La Ley y el Orden: Intento Criminal) quien vuelve a interpretar al villano Wilson Fisk, alias Kingpin.

