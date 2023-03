Señalan nuevamente a Kalimba por acoso sexual

Ciudad de México.- Kalimba está envuelto nuevamente en el escándalo después de que la cantante Melissa Galindo lo acusara en sus redes sociales de presunto abuso sexual.

Melissa Galindo es cantautora y compartió en redes sociales su testimonio, a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, relató cómo hace algunos años, cuando trabajaban juntos la acosaba.

La cantante relató que llegó a la ciudad de México en busca de una oportunidad, se inscribió en el CEA de Televisa y participó en La Voz, así conoció a Kalimba, quien después de un tiempo le llamó para decirle que estaba abriendo una disquera y quería invitarla, así que firmaron contrato y la llevó para que le abriera un concierto en Monterrey, ahí empezaron los problemas.

“En camino a mi hotel, iba en la camioneta. Yo me subí, Kalimba al lado mío… Me agarró la rodilla, me empezó a decir que había estado escuchando muy buenos comentarios de mi proyecto. De pronto, sentí que algo tocó mi vagina, o sea, su mano la recorrió hacia arriba y fue como… entré en shock y me cerré y puse las manos aquí, pero no dije nada porque pensé, ‘bueno, capaz fue sin querer, para qué hago un lío ahorita. Ni al caso. Estoy con su gente, con su equipo. Estoy aquí desprotegida’”.