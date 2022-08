Alfonso Herrera nominado a los Imagen Awards por Ozark

Ciudad de México.- La banda The Mars Volta puso en tendencia, otra vez, a Chabelo, sí, como lo leen; después de anunciar su esperado regreso en el Festival Hipnosis, la banda formada por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López, buscan al amigo de todos los niños.

Primero los fans enloquecen por el regreso de esta mancuerna de rock, enseguida porque tocarán en México y después no pueden creer la extraña petición.

Resulta que a Cedric se le ocurrió poner en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje:

“Si alguien por ahí tiene una conexión con Chabelo, quiero que nos anuncie antes de tocar. Será mi cumpleaños el día anterior. Ese es mi deseo de cumpleaños. ¿Alguien en México puede hacer que esto suceda?”

Parece que el rockero es fan de la Catafixia.

Sobra decir que los usuarios de redes sociales ya publicaron toda clase de comentarios y memes para que esto suceda.



neta se les hace raro? qué; cedric bixler zavala este buscando a… CHABELO? pic.twitter.com/F0xmhX7y7b — Ari-kinKing (@wacko_wanderer_) August 16, 2022

The Mars Volta tocará en el Festival Hipnosis el próximo 5 de noviembre, en el Parque Bicentenario, junto con Primus, y otras bandas en el cartel, como Chicano Batman, Osees, The Black Angels, y The lazy eyes.

Recientemente publicaron su primer disco luego de un silencio de 10 años a raíz de su separación en 2013 debido a la introducción de Cedric en la Iglesia de la Cienciología .

