‘Berlín’, el spin-off de ‘La casa de papel’ llegará a Netflix en 2023

Ciudad de México.- El cantante español Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios, pero antes hará una gira de despedida.

El retiro del poeta mediterráneo llegará tras la gira que iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York, que recorrerá América Latina y España y concluirá el 23 de diciembre en Barcelona.

Bajo el título “El vicio de cantar 1965-2022”, este tour servirá para “despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”.

Y es que Serrat tiene miles de amores en cada puerto, los de su público, y ha decidido despedirse de todos ellos personalmente en un gira, que sabe que estará llena de melancolía, pero también de reencuentros, tras dos años de pandemia, en los que ha llegado a pensar que las circunstancias querían retirarle a fuerza.

En una entrevista con el periódico El País, el autor de “Mediterráneo” anunció que abandona los escenarios, pero no la música, porque su guitarra seguirá a su lado y es fácil que sigan surgiendo canciones que quizás grabe.

Joan Manuel Serrat aclaró este jueves que no abandona por motivos de salud, sino porque quiere ser él mismo quien decida su “fecha de caducidad”.

“No me voy porque me encuentre mal, esté desanimado o me aburra. Me voy porque no quiero que sea otro quien decida por mí, ni una enfermedad, ni una pandemia”.