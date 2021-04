Gael García estrena “El tema”, serie sobre la crisis climática

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Las estrellas Julia Roberts y George Clooney se reunirán nuevamente para la pantalla grande en la comedia romántica “Ticket to paradise”.

Los actores interpretarán nuevamente a una pareja, como lo hicieron en el pasado en cintas como “Ocean’s Eleven” y “Ocean’s Twelve” o “Money Monster”.

En esta ocasión Julia Roberts y George Clooney serán un matrimonio separado que vuelve a encontrarse para evitar que su hija cometa los mismos errores que ellos.

“Ticket to paradise”,dirigida por Ol Parker, es producida por los estudios Universal. El cineasta tiene experiencia en el género de la comedia tras dirigir en 2018 “Mamma Mia! Here We Go Again”, la secuela del famoso musical protagonizado por Meryl Streep.

George Clooney pasó varios años alejado del cine después del nacimiento de su hijo, pero el año pasado estrenó en Netflix “Cielo de Medianoche”.

