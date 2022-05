Primer vistazo a ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’

Ciudad de México.- Pese a la gran decepción que fue el final de Game of Thrones, los fans se vuelven a encender con el primer adelanto de House of the Dragon, la precuela de la historia fantástica de los siete reinos.

HBO Max reveló el primer tráiler de la serie que nos contará la historia del inicio de la familia Targaryen.

Además de que fijaron la fecha de estreno para el 21 de agosto de 2022.

La serie en su primera temporada tendrá 10 episodios con el inicio de la historia que ocurre 200 años antes de lo sucedido en Game of Thrones. Las escenas se ubicarán en Westeros durante una guerra llamada Dance of the Dragons, entre los hermanos Aegon II y Rhaenyra, por el Trono de Hierro.

En el tráiler se menciona como presagio la llegada de una mujer al trono.

“La historia no recuerda la sangre, recuerda los nombres”.

