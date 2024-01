‘Stranger Things’: Inició el rodaje de la quinta y última temporada

Ciudad de México.- El actor mexicano, nacido en Coahuila, que conquistó Hollywood, falleció este 9 de enero después de perder una batalla contra el cáncer. Adán Canto murió a la edad de 42 años.

Nacido en Ciudad Acuña, Coahuila, el 5 de diciembre de 1981, Adán Canto vivió parte de su infancia en Texas, Estados Unidos, antes de mudarse a la Ciudad de México durante su adolescencia, para perseguir una carrera en la música. Comenzó como cantante y compositor, y participó en diferentes programas de televisión y películas mexicanas.

Canto logró fama internacional en 2013 cuando se unió al elenco de la serie dramática The Following de Fox, interpretando a Paul Torres. Su carrera en Hollywood incluyó roles en importantes producciones como X-Men: Days of Future Past, donde interpretó a Sunspot, y la serie de Netflix Narcos, donde realizó el papel de Rodrigo Lara Bonilla.

También tuvo un papel destacado en la serie The Cleaning Lady de la cadena Fox, aunque no pudo unirse a las grabaciones de la tercera temporada debido al agravamiento de su enfermedad​​​​​​.

Además de actuar, Canto era un cineasta emergente, habiendo dirigido su primer cortometraje, Before Tomorrow, en 2014, y su segundo, The Shot, protagonizado por Theo Rossi, en 2020​​​​​​.

¿QUÉ LE PASÓ?

Adán Canto murió el 9 de enero de 2024, tras una batalla privada contra el cáncer de apéndice.

Su última publicación en redes sociales fue en junio del año anterior, cuando celebró el Día del Padre con una foto junto a su esposa, la actriz y escritora Stephanie Canto, y sus hijos, Roman y Eve.

Su muerte conmovió a sus seguidores y compañeros de set, quienes lo despidieron en redes sociales.

