Termina La Academia y Alexander Acha les hace regalo para toda la vida

Ciudad de México.- La concursante de Honduras, Cesia, fue la ganadora de La Academia, que finalizó anoche, pero el que realmente brilló en la final del reality de TV Azteca, fue el hijo de Emmanuel, Alexander Acha.

Alex Acha se despidió de su rol como director de La Academia con un regalo que sorprendió a los académicos. El cantante y compositor les hizo un regalo que les servirá para toda su carrera.

A la ganadora Cesia, a Mar, Rubí, Nelson y Andrés, Alexander Acha les entregó un teclado para que sigan adelante en su carrera.

“Queridos alumnos, un regalo con todo mi cariño… Me despido con una sonrisa sincera y agradecida. Gracias por confiar en mí. Por permitirme entrar en sus vidas. Por su disciplina y esfuerzo.

Les deseo muchísimo éxito en sus carreras, pero recuerden que el verdadero éxito no es sólo triunfar en lo profesional, sino en todos los aspectos y ámbitos de la vida. En lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social. Si cuidan y alimentan todo esto estoy seguro que serán no solamente grandes artistas, sino artistas felices, que es mejor. Personas plenas. Seres humanos, no mundanos.

Traten cada día de ser mejores personas, porque ése es el verdadero sentido de la vida. Amen siempre con todas sus fuerzas y déjense amar con libertad, sobre todo por el Dios vivo, que siempre está buscando el encuentro a solas con nosotros para escucharnos y hablarnos”.