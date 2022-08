Bebé ‘habla’ con su mamá y le dice que la ama

California.— De acuerdo con el experto en libertad religiosa, Thomas Farr, el gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos está abandonando la defensa de ese derecho esencial de las personas y al mismo tiempo busca imponer la agenda del lobby LGBTQI.

En el artículo titulado “La diplomacia estadounidense abandona la libertad religiosa”, publicado en el Wall Street Journal, el exdirector de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, aseguró que la libertad religiosa “es tan sacrosanta que merece una protección especial en nuestra Constitución”.

Sin embargo, criticó, no solo ha desparecido el consenso bipartidista que reconocía respetarla sino que ahora, “según la ortodoxia moral imperante, la práctica religiosa no solo no se celebra; sino que es cada vez menos tolerable”.

Lamentó que quienes mantienen creencias tradicionales sobre la vida humana y no están en favor del aborto sean considerados peligrosos para la democracia.

“Los gobiernos pueden fabricar los derechos que los favorecen y simplemente considerarlos universales. El Departamento de Estado ha repetido esa concepción de los derechos desde entonces; y ha declarado que el derecho al aborto y los derechos de las comunidades LGBTQI están en el centro de nuestra política exterior”, refirió.

Incluso, Thomas Farr señaló que los países que no reconozcan los derechos establecisos desde Estados Unidos corren el riesgo de perder el apoyo de ese país.

Información Aciprensa

