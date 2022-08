La paternidad hizo a Isaac Hernández aún mejor persona

Ciudad de México.- Norma Jeane Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe, fue una actriz, cantante y modelo estadounidense nacida el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Se convirtió en una de las figuras más icónicas del mundo y es recordada tanto por su encantadora encarnación del símbolo sexual de Hollywood como por sus luchas personales y profesionales dentro de la industria del cine. Es considerada uno de los mayores iconos pop.

Marilyn Monroe abrió la conversación sobre la modernidad, medios de comunicación, la fama y el consumismo. Trazó la ruta para las mujeres en la lucha por los salarios igualitarios en el cine y se convirtió en una institución de la identidad estadounidense. En 1999, el American Film Institute la colocó en el sexto lugar en su lista de las más grandes leyendas del cine femenino de la Edad de Oro de Hollywood.

Una infancia fracturada

Vivió la mayor parte de su infancia en hogares de adopción y en un orfanato, hasta los 16 años que contrajo matrimonio. Durante la Segunda Guerra Mundial, al trabajar como obrera en una fábrica, conoció al fotógrafo de la Primera Unidad Cinematográfica y comenzó una exitosa carrera de modelo pin up. Esto le permitió conseguir contratos cinematográficos con 20th Century Fox y Columbia Pictures, con los que inició su carrera en Hollywood con el nombre artístico de Marilyn Monroe.

Después de una serie de papeles menores en películas, firmó un nuevo contrato con Fox a finales de 1950. Durante esa etapa actuó en cintas como The Asphalt Jungle (1950), de John Huston y All About Eve (1950), de Joseph L. Mankiewicz. Durante los dos años siguientes saltó a la popularidad con papeles en varias comedias.

Marilyn Monroe icono pop

En 1953 se convirtió en una de las estrellas de Hollywood más comerciales. En esa época realizó Niagara (1954), de Henry Hathaway, Gentlemen Prefer Blondes (1953), de Howard Hawks y How to Marry a Millionaire (1953), de Jean Negulesco.

En el mismo año, sus fotos de desnudos se utilizaron como página central y en la portada del primer número de Playboy. Marilyn Monroe desempeñó un papel importante en la creación y gestión de su imagen pública a lo largo de su carrera, pero se sintió decepcionada cuando el estudio la encasilló y le dio un salario bajo. Fue suspendida brevemente a principios de 1954 por rechazar un proyecto cinematográfico, pero volvió a protagonizar The Seven Year Itch (1955), de Billy Wilder, uno de los mayores éxitos de taquilla de su carrera.

En 1954 fundó su propia productora cinematográfica en compañía del fotógrafo Milton Greene: Marilyn Monroe Productions. Durante esa época se dedicó a construir la compañía y comenzó a estudiar el método de actuación con Lee Strasberg en el Actor’s Studio.

Posteriormente, Fox le otorgó un nuevo contrato que le dio más control y un salario más alto. Sus papeles siguientes incluyeron una actuación aclamada por la crítica en Bus Stop (1956), de Joshua Logan y su primera producción independiente en The Prince and the Showgirl (1957), de Laurence Olivier.

Su papel protagónico más elogiado fue el de Sugar Kane para la película de Billy Wilder, Some Like it Hot (1959), por el que obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical.

En sus últimos años actuó en películas como Let’s Make Love (1960), de George Cukor y The Misfits (1961), dirigida por John Huston y escrita por su marido Arthur Miller.

Finalmente, el 4 de agosto de 1962 murió a los 36 años en su casa de Los Ángeles por una sobredosis, aunque las circunstancias de su fallecimiento no han sido esclarecidas del todo.

Marilyn Monroe completó 29 películas en su carrera. En 1962 se encontraba filmando su trigésima película.

El ciclo que Filmoteca de la UNAM dedica a la siempre recordada Marilyn Monroe, a 60 años de su muerte, se proyectará en las Salas Julio Bracho y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario a partir del 27 de julio. La programación puede consultarse aquí.

Con información de la Filmoteca de la UNAM.

