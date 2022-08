Fallo judicial salva a miles de bebés en Polonia

Kansas.— La plataforma provida estadounidense Studendts for Life Action denunció, a través de sus redes sociales, que Grace Hartsock, voluntaria de 18 años, fue atacada por una “partidaria del aborto” en Kansas, Estados Unidos.

De acuerdo con Studendts for Life Action la joven repartía, casa por casa, información sobre la Enmienda “Valora a Ambos”, que se votó en un referéndum.

“Espero que te violen”, “Espero que te atropelle un coche”, “Lárgate de aquí” fueron algunos de los insultos que le gritaron a la joven de 18 años cuando una partidaria del aborto la persiguió, le arrojó comida a la cara y la golpeó en la cabeza repetidamente.

“Los voluntarios tocaban puertas en apoyo de la Enmienda Kansas Value Them Both, cuando esta desquiciada partidaria del aborto aprovechó la oportunidad para acosarla”.

Studendts for Life Action consideró “no me sorprende que una persona que aboga por la violencia en el útero no dude en atacar a una mujer provida”.

En ese sentido, puntualizó que no cesarán en sus esfuerzos pacíficos, desde la educación de los votantes hasta la distribución de recursos para el embarazo, hasta que todas las madres y los bebés estén a salvo de la industria del aborto.

