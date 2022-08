Ticketmaster se deslinda del escándalo de la reventa

Ciudad de México.- La polémica pareja formada por Karla Panini y Américo Garza nuevamente hicieron estallar las redes sociales con opiniones negativas al hablar mal de la fallecida Karla Luna, primera esposa de Américo y compañera de Panini en Las lavanderas.

En un video, una transmisión en vivo en Facebook, Américo Garza afirma que no quería estar con Karla Luna porque ella lo engañó con un narcotraficante, y que incluso trataron de asesinarlo.

Según Américo, Luna lo engañó no una sino varias veces y una de tantas fue con un narco pesado, y que a él lo trataron de secuestrar por esto.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”.

Así lo dijo el actual esposo de Karla Panini refiriéndose a la investigación de la periodista Anabel Hernández.

Y continuó…

“Se veían a escondidas, escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento… No quería yo hablar de eso… Nunca fue un matrimonio feliz”.

Y siguió todavía hablando mal de la mujer fallecida, madre de sus hijas

“Todas esas personas hacen ver que yo la dejé cuando tuvo cáncer… yo ya no estaba con ella, muchas veces me separé. Yo se lo aclaré ‘estoy contigo por mis hijas'”.

Karla Panini también se expresó muy enojada. Enfatizó que ella no le debe dar ninguna disculpa, a nadie, por lo que ocurrió y se dirigió al hijo de Luna.

“Yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acciones…”

