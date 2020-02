Dalú gana en La Academia y desata el descontento en redes sociales

View this post on Instagram

¡Gracias a todos quienes hicieron posible este triunfo! Gracias a quienes con su cariño y apoyo me llevaron al primer lugar de @laacademiatv A mis compañeros Academicos: Todos somos ganadores, todos tenemos una esencia única, todos tenemos nuestro público y esto apenas empieza. Fue un gusto compartir con todos ustedes esta experiencia… ¡felicidades hermanos! . . . . . #Dalú #Dalu #Daluprimerlugar #Sisepudo #Mexico #laacademia2020 #laacademia #grammy #grammys #inquebrantable #cdmx #tvazteca