Dustin Diamond, de ‘Salvados por la campana’ tiene cáncer

México.- “Regina eres tú”. Esta frase ha marcado los últimos dos años de la joven actriz Camila María López Cadena. El primero que se la dijo fue el cineasta José Gerardo, quien actualmente preproduce el proyecto y adaptación del libro “Regina, 2 de octubre no se olvida”, de Antonio Velasco Piña.

José Gerardo comenzó en 2018 la pre produccción de la película. El escritor Antonio Velasco Piña recién le había cedido los derechos y por tanto el director andaba a la caza de su protagonista. El 2 de octubre de ese año (no podía ser otra fecha) encontró a Camila López en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y de inmediato le soltó: “Regina eres tú”.

Camila recuerda que el encuentro no fue azaroso y tampoco una coincidencia, sino una especie de designio. “Yo venía de viaje, luego de estar mucho tiempo fuera de México. Llegué justo el 2 de octubre y mis amigas me invitaron a formar parte de un ritual de conmemoración a Regina. En otras condiciones, yo no hubiera ido. De hecho, mis papás no querían que fuera. Pero fui”.

El encuentro con el cineasta sucedió mientas ella y sus amigas hacían un ritual dedicado a Regina y a la cosmogonía femenina. Cuando José Gerardo le pidió ser la protagonista del filme, sus amigas de inmediato reaccionaron: “¡Sí, sí, sí; Regina eres tú!”

“Regina”, el libro de Antonio Velasco Piña es un imprescindible de la literatura mexicana del siglo XX. Narra la historia de una joven que participa en el movimiento estudiantil del 68 pero con una misión espiritual: despertar a México para que recupere su grandeza.

Velasco Piña ha explicado que esta joven no es una ficción, sino que vivió en casa de sus padres luego de que regresara del Tibet, donde se preparó espiritualmente. Por eso, cada uno de los proyectos, ya sea cine, teatro o documental, que abordan su historia pasan por un riguroso análisis. La idea es mantener el legado espiritual de Regina, quien fue una de las víctimas de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco aquel 1968.

Cuando Camila aceptó la propuesta de José Gerardo de ser la protagonista de su película, lo siguiente fue conocer a Velasco Piña.

“Me preparé, leí el libro, vi un documental y llegamos con él. Nos reunimos en la casa donde había vivido Regina y en algún momento me quedé yo sola en el que fue su cuarto. Me puse a meditar en silencio y en ese momento sentí en el centro del pecho una especie de estallido. Y ahí dije: ‘claro que quiero hacer esta película’”.

Camila entendió, además, que no sólo se trataba de su entrada al cine (hasta antes de este filme solo había hecho teatro, comerciales y modelaje) sino de ofrecer un mensaje a la sociedad mexicana: “reconocer nuestra divinidad, recuperar el sagrado femenino y el sagrado masculino sanos, escuchar el mensaje de la tierra y estar en armonía para despertar el poder que tenemos”.

Este mensaje, explica, es ahora incluso más trascendente ante la emergencia sanitaria de la pandemia.

En aquel encuentro en la que fue casa de Regina, el escritor Velasco Piña terminó por aceptar: “Regina eres tú”. Pero acotó: “todavía falta saber qué dice ella”.

Días después, recibieron la respuesta: Velasco había hablado con la médium que está en contacto con el espíritu de Regina y les dijo que había aprobado la elección. Ahora sí, Camila ere Regina.

Desde entonces, Camila López Cadena ha trabajado en clases de canto, talleres de actuación y cursos de voz que la tienen lista para comenzar el rodaje de la película, la cual tiene una inversión de cien millones de pesos.

emc