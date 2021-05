Eduardo Manzano fue hospitalizado de emergencia ¿qué le pasó?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Como todos los años, este martes 4 de mayo el Día de Star Wars #StarWarsDay, se celebra con grandes estrenos en Disney+; contenido temático en redes sociales, lanzamientos de productos y más.

#StarWarsDay es una tradición popular anual iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm que realza el espíritu del fan compartido por la franquicia con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más. El mensaje May the 4th be with you conecta a fans de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés “May the Force Be With You” (“Que la Fuerza te acompañe”).

YA VISTE: El radical cambio de look de Billie Eilish

La Fuerza se apodera de Disney+ en el #StarWarsDay

En Disney+, el servicio de streaming, las celebraciones se extienden a lo largo de todo el mes con una colección de contenido temático, que incluye el estreno de Star Wars: The Bad Batch, una nueva serie original animada que sigue el viaje a través de la galaxia del escuadrón de clones “Fuerza 99”.

La nueva serie debuta este martes 4 de mayo con una entrega especial de 70 minutos y tendrá nuevos episodios cada viernes a partir del 7 de mayo.

Además, como regalo especial para los fans, Disney+ lanza Maggie Simpson en “El despertar de la siesta”, un nuevo corto inspirado en Star Wars que trae a los personajes de la galaxia al pueblo de ficción Springfield.

Y como si fuera poco, este 4 de mayo desembarcan en Disney+ otras dos nuevas series de Star Wars: Star Wars Biomas y Simulador de Vehículos de Star Wars.

Y en el destino de la franquicia en la plataforma los suscriptores ya pueden disfrutar este #StarWarsDay de una intervención artística imperdible que consiste en murales realizados por artistas que retratan a los personajes icónicos del universo y resaltan la dualidad entre el bien y el mal.

Los suscriptores pueden revivir también las dos temporadas completas de The Mandalorian, la serie original de acción real de Lucasfilm que sigue a El Mandaloriano y a Grogu en su recorrido por la galaxia, en la era posterior a la caída del Imperio Galáctico.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

#StarWarsDay, Star Wars, Disney+,