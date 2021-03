Sale Gonzalo Peña de ¿Qué le pasa a mi familia?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Camila, la hija de Alejandro Fernández, dio a luz esta semana, la pequeña Cayetana nació el pasado 14 de marzo, así lo compartieron los felices padres en sus redes sociales.

La hija del Potrillo, Camila Fernández y su esposo Francisco Barba dieron la bienvenida a su bebé en redes sociales, pero también publicaron una primera imagen en la revista Hola.

En su momento Alejandro Fernández habló de la dicha que le producía ser abuelo:

“Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme a sentirme incómodo, les informó que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción.