Silvia Pinal: Estoy como nueva

Ciudad de México.- Después de superar una operación de cadera el pasado fin de semana, la actriz Silvia Pinal, de 88 años, declaró sentirse “como nueva”.

En sus primeras declaraciones, aún en el hospital donde permanece internada, la actriz de la Época de Oro del cine nacional respondió en un programa radiofónico sobre su salud.

También le dijo a la periodista Maxine Woodside que quiere irse a su casa lo antes posible.

“Yo quisiera irme hoy, pero no creo que me dejen irme hoy, pienso que me dejarán ir mañana… Yo puedo caminar, puedo levantarme porque no me duele, pero en caso de que el doctro me diga que no me puedo ir, entonces haría un esfuerzo máximo, porque si me interesa irme”.

La diva explicó que su hijo Luis Enrique es quien está al tanto de sus cuidados en el hospital, y de sus hijas, las actrices Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, solo dijo que les habló para informarles de su accidente.

Silvia Pinal sufrió una caída en su casa, al enredarse con un tapete, por lo que fue internada de emergencia el pasado viernes y operada el sábado en un hospital del sur de la Ciudad de México.

Su serie, un éxito

En su reestreno, la bioserie Silvia Pinal frente a ti, se ubicó como líder de audiencia en su horario, reportó Televisa este día.

El primer capítulo, transnmitido este lunes por las estrellas, superó a su comptencia por má sde 69 por ciento; según datos de Nielsen IBOPE México, proporcionados por la televisora.

La bioserie se transmite actualmente de lunes a viernes, a las 21:30 hrs., con Itatí Cantoral como protagonista.

